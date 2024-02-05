Нижегородка с «радужными» сережками рассказала о днях, проведенных в СИЗО

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия рассказала, как провела пять суток в СИЗО за то, что появилась в публичном месте в сережках в виде радуги, сообщает newsnn.ru . Суд посчитал ее действия пропагандой «ЛГБТ-движения»*.

Из СИЗО девушку освободили в воскресенье, 4 февраля. Ее пришли встречать родители и журналисты. Анастасия призналась, что ей повезло, потому что в камере находились приятные люди. Однако время тянулось очень долго. Удавалось спасаться чтением книг. Девушка ответила на вопрос, не считает ли она решение суда слишком жестоким.

«Абсурдная ситуация вышла», — отметила собеседница NewsNN.

Девушка призналась, что если ей и захочется надевать сережки с радугой, делать это она будет исключительно дома.

Канал «Осторожно, новости» сообщил, что девушка находилась в кафе, когда к ней подошел неизвестный мужчина и потребовал снять сережки в виде радуги. Цвета радуги символизируют запрещенную в РФ пропаганду «ЛГБТ-движения»*, утверждал он. Видео быстро распространилось по каналам. Девушку вызвали в полицию, где завели дело. Суд назначил ей пять суток ареста.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали заменить некоторые нетрадиционные эмодзи на более патриотические смайлы.

*ЛГБТ — признано в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории страны Верховным судом