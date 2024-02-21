NewsNN: в райдере группы Uma2rman указан шмурдяк и две веселые «бабы сисястые»

NewsNN провело исследование, сколько денег понадобится для того, чтобы пригласить группу Uma2rman в город РФ. Стоимость выступления составляет не менее трех миллионов рублей. Также есть райдер, выполнение которого считается обязательным.

Первое, что придется оплатить принимающей стороне — авиаперелет. Участники группы пользуются только бизнес-классом с возможностью прохода через VIP-залы. Еще девять билетов можно купить в эконом. Они предназначены для коллектива группы.

Некоторые города соединены между собой железнодорожным сообщением. Коллектив группы Uma2rman из 11 человек согласен ехать в одном СВ без подселения. Требуется проследить, чтобы музыкантам предоставили питание.

Передвигаться по городу, где будет концерт, солисты должны либо в 18-местном автобусе, либо в микроавтобусе Mercedes Viano/Vito/V-class comfort (для коллектива группы) и личном авто (для солистов). Водителю не стоит задавать много вопросов.

Для проживания необходимо снять номер в гостинице премиум-класса. Требуется наличие бассейна, спортивного зала, бесплатного интернета, горячей воды в номерах.

Uma2rman подстраховались, чтобы их райдер дочитывали до конца. В нем есть два пункта: обязательное наличие веселой «бабы сисястой» в количестве двух штук, а в перечне требуемых спиртных напитков указан шмурдяк. Вероятно, директор коллектива поймет, читали ли организаторы райдер, если не будет уточняющих вопросов по данным пунктам.

«Из продуктов на площадке должны быть: вода — 25 бутылок; чай черный/травяной; кофе/сахар/мед/молоко; сок (любой) — пять упаковок; тарелка ненарезанных фруктов; тарелка овощей; пакетик ореховой смеси; два вида салатов (цезарь/греческий/капрезе); горячие блюда хорошего качества; пять однотонных мини-полотенец», — указано в райдере группы Uma2rman.

Ранее мы сообщали, что обвиненная в нарушении авторских прав певица Анна Asti выступит в суде из-за иска на 600 тысяч рублей.