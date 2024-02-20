Певица Анна Asti выступит в суде из-за иска на 600 тысяч рублей

Украинская артистка Анна Asti, выступающая и проживающая в РФ, вынуждена защищаться в суде. Против певицы подали крупный иск в связи с возможным нарушением авторских прав, сообщает издание «Утро.ру» .

По предварительной информации, истцом выступила компания «Неформат» (права на клип «Тату» «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»). Они рьяно отстаивают свои ролики, попадающие в эфиры и другие источники, нарушая авторское право. С певицы Анны Asti через суд требуют вернуть 612 тысяч рублей.

Чем именно Анна Asti насолила компании неизвестно, но, полагают, это как-то связано с клипами или его элементами. Певица могла нарушить авторское право, использовав где-то ролики другой группы.

Ответчиком в суде станет лейбл «Феникс», наполовину принадлежащий исполнительнице.

Напомним, что Анна Asti покинула Россию. Это произошло после разгоревшегося скандала из-за вечеринки 18+, которую устраивала Ивлеева. Певица была одной из гостей и едва не оказалась в списке отмененных звезд.