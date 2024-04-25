NewsNN: жители Ворсмы уверены, что их дома затапливает из-за ремонта плотины

Жители Ворсмы Нижегородской области рассказали, что после проверки со стороны местной администрации, ситуация в регионе только ухудшилась. Их дома и огороды по-прежнему затапливает, сообщает NewsNN .

Частные дома расположены на берегу реки в Ворсме. Жители прислали фото NewsNN затопленных участков. Одна из местных жительниц продемонстрировала уровень воды, став посреди улицы. Вода достигает уровня ее колен. Собственники попросили местную администрацию откачать воду, но им отказали. По их данным, уровень воды в реке не превышает норму.

«Нас до этого никогда не топило, только с 2023 года все началось, после ремонта плотины», — рассказала Елена Мельникова, местная жительница.

Жители прислали новые фотографии. По состоянию на 24 апреля участки остаются затопленными, как и погреба людей. Администрация Павловского округа сообщила, что уровень воды в реке соответствует норме. Воду регулярно откачивают. Сотрудники прокуратуры также не выявили никаких нарушений.

«После проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения уровень воды в озере Ворсменское Тосканка приведен в нормативное состояние», — говорится в сообщении.

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