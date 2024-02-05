NewsTracker: бывшие сотрудники Ставропольского молзавода заявили о мошенничестве руководства

Бывшие сотрудники Ставропольского молзавода не могут добиться, чтобы им выплатили заработную плату, даже имея одобрительное решение суда по данному делу, сообщает newstracker.ru . Люди считают себя обманутыми, потому что увольнялись не по собственному желанию.

Как рассказывают экс-сотрудники предприятия из Ставропольского края, администрация предложила им подписать соглашения о расторжении трудового договора. Людям обещали, что они получат различные денежные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством. Работники расторгли договор.

«Это была моя смена, когда к нам приехал коммерческий директор и в ультимативной форме попросил написать заявление об увольнении по обоюдному согласию сторон. Нас заверили, что никаких рисков данный документ не несет, все компенсации за переработки, смены в выходные и праздничные дни, трехмесячное пособие мы получим, как положено», — рассказывает NewsTracker бывшая сотрудница предприятия Тамара.

Договоры подписали 17 человек. Не получив денег, они обратились в Госинспекцию труда. После проверки уволенным сотрудника сообщили, что нет доказательств того, что руководители Ставропольского молзавода манипулировали людьми.

Активисты обратились в краевую прокуратуру. Следователи нашли подтверждения незаконных увольнений. Администрация предприятия не согласилась решать конфликт мирным способом. Начались судебные разбирательства.

Работодатель должен выплатить каждой сотруднице от 100 до 700 тысяч рублей. Но пока администрация обратилась в суд, чтобы обжаловать данное решение.

«Мы не понимаем, в чем логика. Во время судебных заседаний руководство завода признались, что недоплачивали нам положенные деньги. Сейчас же вместо исправления ошибок всячески оттягивают этот процесс. Но мы намерены идти до конца, мы заработали эти деньги, чужого не просим, просто хотим получить свое», — отмечают собеседницы издания.

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