Путин посчитал, что рост зарплат в России обогнал инфляцию

На встрече со студентами вузов в Калининградской области Владимир Путин рассказал о реальном росте зарплат в России. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам главы государства, реальный рост заработных плат в России оказался настолько высоким, что в итоге зарплаты обогнали инфляцию. Путин подчеркнул, что реальные доходы населения также существенно подросли.

Президент также отметил, что регулировать уровень роста зарплат нельзя, так как получаемые населением за работу деньги зависят от рынка. Однако, по его словам, нужно поддерживать людей, работающих в социальных сферах. Он отметил, что хотелось бы оказать населению гораздо большую помощь, но делать это нужно с оглядкой на развитие экономики. Глава государства пообещал, что за ситуацией будут следить.

При этом на Украине зарплаты задерживают, а пенсионеров пригрозили лишить пенсий, если Запад не выделит еще денег. Если ситуация не наладится, то власти планируют прибегнуть к жестким мерам.