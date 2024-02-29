NewsTracker: на Ставрополье онкобольные не получают жизненно важные препараты

«Тасигна» (Нилотиниб) — препарат, предназначенный для людей, которым поставили онкологический диагноз. Его необходимо принимать регулярно. Любая пауза может стать причиной летального исхода. Жители Ставропольского края рассказали, что препарат все реже появляется в аптеках. Приходится занимать лекарство у других пациентов, специально ложиться в стационар или придумывать другие способы, сообщает newstracker.ru .

Мама троих детей и жительница Ставрополя Елена Болотова рассказала, что муж принимает препарат на протяжении девяти лет. В теории процедура должна проходить следующим образом: пациент приходит на прием, ему выписывают рецепт и он получает препарат в аптеке в этот же день. На практике все иначе.

«Но за эти годы с подобной оперативностью мы встречались крайне редко. Почему и старались попасть к врачу за две недели до окончания лекарств», — рассказывает Елена.

Еще одна жительница региона рассказала, что ожидала препарат два месяца. Собеседница говорит, что многие стараются ложиться в стационар. Пациенты первыми получают лекарства в рамках тарифа ОМС. Препараты выдают на льготной основе, но при желании его можно покупать за собственные деньги. Одна упаковка стоит свыше 200 тысяч рублей.

«Это хорошо, если живешь в Ставрополе. Но среди нас много иногородних пациентов, кто еженедельно проводит по 6 часов в пути, чтобы получить таблетки. А что делать, жить-то хочется, поэтому все готовы ездить. Не получишь эти лекарства — просто не будешь жить, здесь нет ни грамма преувеличения. Конечно, просили пролонгировать список назначений хотя бы на две недели, но получили отказ ввиду того, что лекарства очень дорогие и подлежат строгому учету», — откровенничает девушка.

Еще собеседница издания рассказала, что теперь пациенты дневного стационара также получают препараты с задержкой.

«Тасигна всегда была в наличии, но с прошлой недели медсестры уже потихоньку предупреждают пациентов о возможных перебоях, мол, раздают остатки, а новых поступлений нет. О причинах никто не знает, но вроде обещают решить вопрос к 8 марта. А вот препарата „Спрайсел“(Дазатаниб) нет уже больше месяца», — рассказывает собеседница издания.

В минздраве Ставропольского края NewsTracker сообщили, что лекарства приобретают на аукционах, согласно требованию Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок». На данный момент препарат приобретен и будет направлен в аптеки региона.

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