NewsTracker: построенный за 151 млн рублей парк на Ставрополье разваливается «на глазах»

Местная власть Минводов заключила с подрядной организацией контракт на сумму 151 миллион рублей. В городе должен был появиться красивый парк. Теперь местные жители ежедневно наблюдают за сломанными качелями и вздыбленной плиткой, открытым люком и неработающей системой автополива, сообщает newstracker.ru . Редакция разбиралась, на что были потрачены деньги, если парк так и не сдали в эксплуатацию в нормальном виде.

Журналисты отмечают, что реакция местной власти на невыполнение обязательств компанией настораживает. Во-первых, подрядчику сразу перевели все деньги за работу, что удивило общественность. Во-вторых, правительство не спешит требовать возращения потраченных средств или достраивать парк.

Журналист прошел по территории и проверили, что в парке есть всего 20 камер видеонаблюдения. По контракту должно быть 34. Значит, 408 тысяч рублей были утеряны.

«Еще 450 тысяч канули в Лету вместе с зелеными насаждениями, которые также должны были появиться в пешеходной зоне. И на бумаге все 373 растения появились, причем за каждое администрация расплатилась до копеечки, чтобы потом аудиторы констатировали: ни на улице, ни в обращениях в правоохранительные органы, ни в актах спила деревьев, следов деревьев не обнаружено. Как и сама администрация не смогла предоставить сведения, обосновывающие их отсутствие», - пишет NewsTracker

Парк должен соответствовать тому, что указано в документах. Так считают местные активисты, которые обращаются за помощью во все инстанции.

Ранее мы сообщали, что в Жуковском пройдут работы по благоустройству парка культуры и отдыха.