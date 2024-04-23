Трехлетний ребенок чуть не умер, подавившись конфетой в подмосковной поликлинике

В больницу мальчик пришел с бабушкой и четырнадцатилетней сестрой. Все случилось, пока девушка была на приеме у стоматолога. Ее родственники в это время ожидали в кабинете. Врач заметила, что лицо маленького ребенка стало багрово-красным. Она незамедлительно применила прием Геймлиха — метод первой помощи, направленный на выталкивание инородных предметов из дыхательных путей, а медсестра вызвала бригаду хирургов.

«Обхватив малыша сзади и сцепив руки в замок, специалист начала надавливать в область диафрагмы. <…> По итогу после оказания первой медицинской помощи, ребенок проглотил конфету и нормально задышал. Его состояние стабилизировалось в течение тридцати секунд», — рассказала главврач Балашихинской поликлиники № 1 Сергей Комаров.

Бригада хирургов с реанимационным оборудованием оперативно прибыла в стоматологический кабинет, но их помощь, к счастью, не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года все поликлиники региона будут приведены к единому стандарту.