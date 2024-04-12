NewsTracker: упавший 11 апреля БПЛА на Ставрополье не был запущен противником

Источник в силовых структурах рассказал, что беспилотник, который упал в поселке Приозерном Шпаковского округа 11 апреля, не был запущен противником, сообщает newstracker.ru .

11 апреля в регионе проходили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Собственный источник редакции NewsTracker опроверг предположение, что БПЛА был запущен противником.

«В этот день проходили учения, поэтому беспилотник точно не вражеский», — рассказал он изданию.

Губернатор края Владимир Владимиров ранее сообщил, что никто не пострадал. Нет разрушений и гражданских объектов. Предположительно, БПЛА столкнулся в небе с птицей, вследствие чего упал на землю. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы.

«Ситуация под контролем», — заверил Владимиров.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 апреля российская ПВО перехватила пять беспилотников в Белгородской и Ростовской области. Слаженная работа ПВО позволила не допустить разрушений и жертв в российских регионах.