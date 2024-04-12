Российская ПВО перехватила пять беспилотников в Белгородской и Ростовской области

На протяжении прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны пять раз отбивали атаки со стороны Украины в двух российских регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей Министерства обороны РФ.

Ростовская и Белгородская области всего за одну ночь 5 раз подвергались попыткам атаки с сопредельной стороны, но дежурные средства ПВО были начеку и успешно отбили все стремления атаковать российскую территорию.

«В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в военном ведомстве.

Российские комплексы ПВО сбили 4 вражеских беспилотника в Ростовской области, и еще один в Белгородской. Это довольно небольшая цифра, временами ВСУ задействуют в своих воздушных налетах десятки дронов. Например, совсем недавно над Ростовской областью за неполные сутки было сбито 44 БПЛА.