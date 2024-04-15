NewsTracker: в Ставрополе происходит массовый рейдерский захват многоэтажных домов

Ранее в редакцию NewsTracker обратились жители дома из Невинномысска. Они утверждают, что УК подделывает протоколы заседаний жильцов, чтобы брать деньги за оплату, но ничего не предпринимать для чистоты здания. Редакция начала изучать вопрос. Выяснилось, что такой случай неединичный.

Так, в доме, расположенном на улице Доваторцев 86/1 и 86/2, во время капитального ремонта появилось сообщение о смене УК. Люди начали разбираться. По документам инициатором выступили собственники трех кладовок. Протокол собрания был сфальсифицирован.

«Понимая, что мы столкнулись с попыткой рейдерского захвата, в марте 2024 года мы провели общее собрание, где отменили решение о создании ТСЖ», — рассказывает Ольга Панкова.

Понимая, что начинается скандал, мошенники принесли новый протокол, согласно которому прошлое решение было аннулировано.

Осенью 2023 года учредитель ООО «Континент» Светлана Богданова инициировала собрание о выходе многоэтажного дома на Шеболдаева, 8 из-под управления ООО «Александрит» и создании ТСЖ «Шеболдаева, 8». Жильцы пытаются оспорить решение из-за фальсифицированного протокола, в котором площадь дома существенно увеличена.

«Например, у нас странным образом голосовали покойники, бывшие владельцы квартир, четырехлетние дети, приезжали сделать выбор участники СВО, которые сейчас находятся в зоне спецоперации», — делится старшая дома Надежда Пашкова.

Подобных историй много. В управляющих компаниях признают, что в последнее время мошенники активизировались. Бороться законодательно с аферистами очень сложно и дорого.

«Некие физические лица инициируют создание ТСЖ путем подложных документов и сразу же регистрируют последнее в налоговой службе, пытаясь выбить управляющие компании. Причем в Ставрополе речь идет о больших МКД, чтобы было проблематично признать общее собрание недействительным», — рассказывают УК.

Доказать, что подписи подделывали другие лица, можно только при выполнении почерковедческой экспертизы. Стоимость услуги стоит около миллиона рублей. Часто по одному делу проходит одновременно несколько фальшивых протоколов. В УК таких денег нет.

Ранее эксперт по кибербзопасности Роман Ромачев заявил, что телефонные аферисты могут «украсть» голос человека через нейросеть.