NewsTracker: жильцам 50 домов в Невинномысске обманным путем мешают сменить УК

Жители 50 домов в Невинномысске хотят сменить управляющую компанию из-за того, что она не выполняет необходимые работы. На протяжении трех лет сделать это у горожан не выходит. Они рассказали, что главным препятствием выступают фальсифицированные документы, сообщает newstracker.ru .

Действующая УК выбирает компанию, которой передает право на выполнение своих обязанностей. Позже появляются протоколы с подписями жильцов о том, что они проинформированы и претензий не имеют. Жильцы утверждают, что не присутствуют на этих собраниях. Подписи стоят от имени умерших собственников некоторых квартир или владельцев, которые давно уехали в другие регионы или за пределы РФ.

В итоге компания ничего не делает. Люди сравнивают свое жилье с сараем. Они прислали фото. Стены в подъезде не везде заштукатурены и покрашены, помещения общего пользования грязные, на подоконниках окурки и семечки. Такая же обстановка возле подъездов во дворе. Люди пишут коллективное обращение о смене УК, но каждый раз получают отказ.

«У нас было образцовое общежитие на Гагарина, сейчас же оно превратилось в сарай, куда зайти страшно. Везде окурки, мусор, в подвале стоит вода. Управляйка сама ничего не делает, но и не пускает туда для проверки представителей администрации и жилищной инспекции. Все целуют замок и уезжают», — возмущены жители.

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