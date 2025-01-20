NewsTracker выяснил, кто займет должность главы Минэкономразвития Ставрополья

Издание сообщило, что информацию о кадровых ротациях подтвердили в ведомстве. Ранее стало известно, что должность покидает министр экономического развития региона Денис Полюбин. Официально он ушел в отставку 18 января. В Минэкономразвития Ставрополья NewsTracker проинформировали, что Денис Полюбин будет занимать другую должность. В ведомстве не уточнили, чем будет заниматься экс-министр.

СМИ сообщают, что Антон Доронин имеет большой опыт управленческой деятельности, которая оценивается экспертами как успешная. В частности, в 2020 году он оказался в финале конкурса «Лидеры России». Политик имеет несколько образований. Так, он является специалистом по юридическим и экономическим вопросам. Кроме того, защитил кандидатскую. Уроженец Ставрополя работает в ведомстве около 12 лет.

Ранее сообщалось, что Properm.ru оценил деятельность губернатора Махонина по итогу 2024 года.