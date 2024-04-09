Подрядчик во время ремонта повредил историческое здание в Нижнем Новгороде

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

ООО «Смарт Инжиниринг» обвинил подрядчика в повреждении здания в Нижнем Новгороде, которое относится к историческим объектам, сообщает NewsNN.

В центральной исторической части Нижнего Новгорода расположена усадьба И. К. Лопашева, строительство которой проходило с 1824 по 1853 годы. Здание считается объектом культурного наследия регионального значения. Местная администрация решила провести в усадьбе реконструкцию.

Подрядчик приступил к работам, которые ранее были согласованы документально. Требовалось выполнить такие задания: демонтировать стальное покрытие, обрешетки из досок и трубы. Рабочие установили леса и приступили к работе. Специалисты УГООКН контролировали ход реконструкции. В марте они обратили внимание, что фасад разрушался отбойными молотками. Действия рабочих повредили зданию.

В настоящее время работы остановлены. До 20 мая подрядчик обязуется предоставить проектную документацию.

«В УГООКН отметили, что в действиях компании есть признаки нарушения статьи 243 УК РФ», — отмечает NewsNN.

В областное ГУ МВД подано заявление с требованием привлечь подрядчика к ответственности.

Ранее мы сообщали, что жители омского поселка уверены, что подрядчик начал незаконное строительство на территории, которая принадлежит Минобороны РФ. Компания также, по мнению людей, намерена на этом участке вырубить лес.

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