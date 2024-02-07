NewsTracker: жители Ставрополья опасаются появления в регионе исправительного центра для осужденных

Сельчане объясняют, что ранее в этом же здании проживали трудные подростки, которые мешали спокойной жизни людей. В центре выявили ряд нарушений. Например, администрация предоставляла документы, что ребята посещали культурные мероприятия. На самом деле несовершеннолетних отвозили домой к директору центра, где они убирали дом и двор.

Над воспитанниками издевались. Следователи заинтересовались обстановкой в центре после того, как из него сбежало 12 подростков. В итоге возбудили уголовное дело, а центр закрыли.

В УФСИН по Ставропольскому краю рассказали, что опасения сельчан беспочвенные. В центре не появится преступники, которые кого-то убили.

«Принудительные работы у нас назначаются судом для лиц, совершивших преступления легкой степени тяжести. Это могут быть мелкие кражи, ДТП по неосторожности. Причем сразу по прибытию лиц трудоустраивают, они находятся на самообеспечении, а также платят государству установленную судом фиксированную сумму в качестве штрафа за преступление», — пояснили NewsTracker в ведомстве.

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