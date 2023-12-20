Незаконная перепланировка могла стать причиной отравления угарным газом семьи в Татарстане

В Татарстане семья отравилась угарным газом. Женщина находится в больнице в кардиологическом отделении, а ее ребенок был осмотрен медиками и отправлен к родственникам. Прокуратура начала расследование, сообщает inkazan.ru .

Сотрудники прокуратуры находятся на месте ЧП, чтобы установить виновных. В надзорном ведомстве рассматривают целесообразность внесения акта прокурорского реагирования. В пресс-службе ГУ МЧС России отметили, что данные о ЧП пока не поступали в региональное ведомство.

Сообщалось, что в квартире находилась женщина с ребенком. Утром им стало плохо. Глава семейства в это время отсутствовал, но именно он и вызвал бригаду скорой помощи.

Согласно данным интернет-мессенджера, еще в 2021 году семья провела незаконную перепланировку. Газовая колонка, установленная на кухне, не проветривалась. Комиссия по безопасности заявила, что с целью повышения циркуляции воздуха семье необходимо установить приточный клапан. На данный момент Inkazan данную информацию не подтверждает.

Ранее сообщали, что жители Подмосковья могут согласовать перепланировку жилья через портал «Добродел».