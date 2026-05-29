Нежно-розовое чудо в центре Кемерова: прохожие называют это дерево «сакурой» и не могут пройти мимо

В областном центре Кузбасса на проспекте Ленина распустилось дерево, которое местные жители уже успели прозвать сакурой, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, фотографией цветущего растения поделились в местном телеграм-канале. Ветки деревца покрылись нежно-розовыми соцветиями. Снимки мгновенно разлетелись по Сети, вызвав шквал восхищенных комментариев.

Прохожие не могут пройти мимо этой красоты: останавливаются, подолгу рассматривают необычное растение, делают снимки на телефон и тут же выкладывают их в своих аккаунтах. Многие специально сворачивают с привычного маршрута, чтобы лично увидеть «кузбасскую сакуру» и сделать эффектное фото на память.

