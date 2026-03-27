«Нежный груз» из Вьетнама: российская туристка лишилась пяти саженцев орхидей прямо в аэропорту

В аэропорту Новокузнецка сотрудники таможни пресекли попытку ввоза груза, который мог бы стать украшением любого дома, однако дальнейшего пути ему не дали. Жительница Кузбасса, возвращавшаяся из Вьетнама, везла в ручной клади небольшую флористическую коллекцию — пять саженцев орхидей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, красивые растения так и не добрались до дома своей хозяйки. Их изъяли прямо в зоне прилета. Женщина не была осведомлена о том, что вывозить растительную продукцию с корневой системой без специального разрешения запрещено.

По информации издания, у путешественницы не оказалось фитосанитарного сертификата, который требуется для перемещения таких товаров через границу. Теперь кузбасской туристке может грозить административная ответственность за недекларирование товара, а сами саженцы направлены на экспертизу в Россельхознадзор.

«Туристка пояснила, что приобрела орхидеи для выращивания дома. О том, что посадочный материал относится к подкарантинной продукции, потенциально может быть источником вредителей и подпадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию, она не знала», — сообщил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.

По данным издания, с 2026 года это уже 13-ый случай, когда таможенники не пропускают запрещенные растения. Так что «зеленому островку» в Кузбассе пока не суждено прижиться.

