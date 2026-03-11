В Сочи пресекли контрабанду дорогущих часов и браслета

В аэропорту Сочи сотрудники таможни задержали пассажирку, прибывшую рейсом из Стамбула, пишет NEWS.ru со ссылкой на Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Женщина выбрала для прохода «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при личном досмотре выяснилось, что на ней надеты дорогостоящие ювелирные изделия известных брендов.

У пассажирки изъяли часы, кольцо и серьги. Проведенная экспертиза подтвердила их подлинность. Украшения изготовлены из золотого сплава 750 пробы, кольцо и серьги имеют вставки из бриллиантов. Общая стоимость контрабандного груза достигает 7 млн рублей.

По факту провоза драгоценностей возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Это не единственный случай задержания с драгоценностями в российских аэропортах. Ранее таможенники в Пулково изъяли у пассажира поддельные часы Rolex. Мужчина пытался выдать реплику за оригинал.