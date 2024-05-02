Незнакомец из Кировской области принудил мужчину копать себе могилу

В Кировской области в больницу обратился мужчина, которого незнакомец принудил рыть себе могилу, сообщает newsler.ru .

Со слов потерпевшего, с ним заговорил незнакомец, который предложил проехаться вместе на автомобиле по городу. Мужчина согласился. Неизвестный гражданин привез его на кладбище. Он выдал ему лопату и принуждал копать яму для своей могилы.

Неизвестный рассказал, что мужчина должен осознать, что обижать свою супругу — это недостойный и опрометчивый поступок. Когда мужчине надоело копать яму, он пытался выбраться. Незнакомец ударил его по голове лопатой. Через время он молча сел в автомобиль и уехал.

Потерпевший шел пешком семь километров, пока не встретил людей и не попросил о помощи. Медики диагностировали ушибы на руках, голове и спине. Они обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

В полиции установили личность неизвестного. Им оказался знакомый жены пострадавшего. Женщина рассказала приятелю, что муж обижает ее. 36-летний местный житель, действительно, таким способом хотел защитить женщину. Он доставлен в участок. Инкриминируемая статья позволяет суду лишить преступника свободы сроком до десяти лет.

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