В Волгограде пара юных вандалов сорвали флаги и разломали кресты на могилах участников СВО

Двое молодых людей устроили акт вандализма на Верхнезареченском кладбище в Волгограде. Парень и девушка в среду, 1 мая, заявились на погост, сломав кресты на могилах участников спецоперации.

Как сообщают местные паблики, на этом вандалы не остановились. Они сорвали российские флаги с могил, разбросали венки, после чего еще и потоптались по цветам.

«Молодая пара — девушка лет 16–18 и парень лет 23–25, придя на кладбище, отправились к могилам участников СВО и стали ломать кресты и срывать флаги. При приближении работников кладбища пара начала убегать. Вызваны сотрудники полиции. Девушку удалось задержать. Ждем дальнейших подробностей», — приводится в публикациях.

Отмечается, что в настоящее время правоохранителями решается вопрос о возбуждении в отношении парочки буянов уголовного дела.

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