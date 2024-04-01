Незрячий тагильчанин рассказал о недостатках нового терминала оплаты от Сбера

В новом терминале оплаты отсутствуют кнопки и экран. Для активации необходимо приложить карту к сенсорному экрану или навести QR-код. Евгений Быков рассказал, что обновленной версией терминала пользоваться невозможно. Часто карта не считывается и приходится вставлять ее внутрь терминала, вводить пин-код.

Собеседник издания отметил, что Сбербанк был одним из первым, кто подумал об инвалидах. Организация предложила клиентам пользоваться банкоматами при помощи наушников. Теперь их позиция по отношению к незрячим изменилась.

Редакция провела эксперимент. Журналист зашел с Евгением в первый попавшийся магазин. Это оказалась булочная. Сначала молодой человек случайно нажал на экран, что открыло какие-то настройки. Продавец помогла. Потом карта не считалась, а ввести пин-код он не смог.

«Пытаюсь понять, как пользоваться терминалами оплаты, которые не имеют привычной клавиатуры. Пользоваться ими по сути невозможно. Было написано несколько обращений, они ссылаются на СБП-оплату, оплату по биометрии и прочие такие новшества. Ну, во-первых, они не везде есть. Во-вторых, Сбер говорит, что они не заставляют магазины ставить такие устройства, те сами арендуют. Я считаю, что если Сбер оказывает эту услугу, то она должна быть доступна для всех и каждого в отдельности», — рассказал Евгений корреспонденту TagilCity.ru.

Мнение Евгения разделяет тагильчанка Екатерина Сажина, у которой диагностировано небольшое остаточное зрение.

«Все, что сенсорное, без программ экранного доступа, оно конечно, для незрячих недоступно, никак. Все, что не нащупывается, не представляет возможность этим пользоваться. У меня небольшой остаток зрения есть. Я немного вижу пятнышки, у меня получается пользоваться. Иногда меня спасает возможность оплаты по QR-коду: со своего устройства открываю приложение, мне продавец помогает навести камеру на код, а в телефоне уже все озвучивается, сумма, в частности. Пин-код вводить мне не надо, как и прибегать к самому терминалу. В магазине я еще пользуюсь бесконтактной оплатой, до трех тысяч не нужно вводить код, как-то справляюсь. Тотально слепому без помощи не обойтись, думаю», — поделилась с TagilCity.ru Екатерина Сажина.

Евгений уверен, что пользоваться новыми терминалами также неудобно пожилым людям. Владелец одной из торговых точек говорит, что и у продавцов появляются сложности. Александр намерен отказаться от арендованного в Сбербанке сенсорного терминала.

Ранее мы сообщали, что Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж.