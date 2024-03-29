Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил до 30 сентября 2024-го года ограничения на перевод средств за рубеж, говорится на официальном сайте регулятора. Отмечается, что ограничения вступят в силу с 1 апреля.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран, по-прежнему смогут в месяц переводить до одного миллиона долларов США или эквивалентной иностранной валюты в другой зарубежный банк.

Кроме того, ЦБ сохранил лимиты на перечисления через системы денежных переводов. В месяц можно перевести не больше 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Отмечается, что суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к нынешнему курсу рубля.

Физические лица — нерезиденты, которые ведут профессиональную деятельность в России, могут переводить средства в размере заработной платы. Это право сохраняется для представителей как дружественных, так и недружественных государств.

Запрет на перевод денежных средств для работающих в России физлиц также сохранен, однако эти ограничения не касаются иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических и физических лиц.

22 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор отметил, что проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Недружественные России страны представляют собой государства, в отношении которых Москва приняла специальные меры в ответ на их недружественные действия. В список таких государств входят США, Великобритания, Канада, Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия, Чехия.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад, в том числе США и страны Европейского союза (ЕС) начали вводить беспрецедентные санкции в отношении РФ. В их числе — отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT.

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