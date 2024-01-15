Эксперт Кульбака рекомендует не приобретать авто из Китая из-за отсутствия запчастей на рынке РФ

Кандидат экономических наук Николай Кульбака рекомендует россиянам при возможности приобретать автомобили, произведенные в Европе. В Россию завозят большое количество машин из Китая, но возникает ряд проблем: будут ли завозить в страну необходимые запчасти, кто будет производить ремонт, сообщает rosbalt.ru .

Эксперт отмечает, что найти в России запчасти для автомобиля из Европы можно, несмотря на санкции.

«Если машина европейская, то там нормальная система сервиса, логистика поставок через третьи страны. Это долго, но возможно», — считает кандидат экономических наук Николай Кульбака

На данный момент китайские производители готовы продавать россиянам автомобили, но намного важнее, будут ли они открывать официальные дилерские центры. Покупатель должен получать гарантийный талон и иметь возможность проводить постгарантийный ремонт.

Ситуация ухудшится, если китайский автомобиль уже снят с производства.

«Если китайская машина уже снята с производства, то от нее проще будет избавиться, чем искать запчасти. Я бы обратил на это внимание», — считает эксперт

В ближайшее время надежно будут работать грузовые автомобили по причине того, что ранее были приобретены марки известных брендов, которые могут еще долгое время служить своим владельцам.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2024 году в Нижнем Новгороде возобновится выпуск авто под маркой «Волга». Автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может предложить россиянам отечественный автопром.