«Ни гроша за пазухой»: реализацией масштабного проекта в Перми займется малоизвестная фирма

По данным издания, в каждом городе выбраны разные инвесторы. Изначально инвестором и концессионером в Перми была заявлена Группа компаний «Эталон». Позже выяснилось, что реализовывать проект будет небольшая компания. Ее учредитель — физическое лицо, а уставной капитал достигает 10 тыс. руб. Издание выяснило, что фирма также обязана выполнить строительные работы для четырех регионов. Это вызывает беспокойство у некоторых общественников.

По данным издания, в настоящее время территория строительного объекта огорожена забором. Проектом межвузовского кампуса в Перми предусмотрено финансирование строительства кампуса из трех источников. Один из них — частные инвестиции. Автор материала задается вопросом, откуда компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. возьмет средства для реализации масштабного проекта.

«Согласитесь, никто не даст вам кредит, если у вас ни гроша за пазухой», — считает журналист Properm.ru.

По данным издания, открытие банковского финансирования запланировано на вторую половину 2025 года.

Ранее сообщалось, что строительство кампусов для проживания учеников Технолицея имени Долгих завершается в Истре.