Строительство кампусов для проживания учеников Технолицея имени Долгих завершается в Истре

В селе Павловская слобода городского округа Истра завершается строительство двух новых кампусов для проживания учащихся Областного технологического лицея имени В. И. Долгих, работы проходят в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 100 рабочих. Завершается отделка внутренних помещений, электромонтажные работы. Строители ведут пусконаладку инженерных систем, сборку мебели», — говорится в сообщении.

Площадь зданий составит около 6 тыс. кв. м. В них будут проживать 166 человек. Для учеников также обустроят учебные комнаты, читальный зал, столовые, переговорные, санитарные и другие помещения. Работы завершат до конца декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.