Ни грузовикам, ни легковушкам, ни даже пешеходам: река в Кузбассе перекрыла единственную переправу к поселкам

В Междуреченске весеннее буйство рек парализовало движение пешеходов. Как проинформировал мэр города Павел Камбалин, проход по понтонному мосту временно приостановлен. Причина — сезонный ледоход, который, по словам градоначальника, остановить невозможно, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ограничения вводили поэтапно, рассказал глава города. С 6 апреля переправу закрыли для грузового транспорта. Спустя два дня, 8 апреля, под запрет попали и легковые автомобили. А с 9 апреля, когда льды пошли особенно активно, власти решили вовсе не рисковать и полностью остановили даже движение пешеходов.

«Мэр пообещал, что ситуацию будут держать на контроле», — указано в статье Сибдепо.

По данным, которые предоставила мэрия, жизнь в поселках Майзас и Ортон не прекращается: местные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) действуют в штатном режиме, а фельдшеры всегда находятся на месте. Помимо этого, как заверили в администрации, медикаментов в достатке — село подготовлено к временной изоляции. Транспортировку жителей катером обещают запустить сразу после того, как завершится активная фаза ледохода.

