Вода против асфальта: мощный поток разорвал дорогу напополам в Кузбассе — «легковушка» застряла бы намертво

Мощный поток воды буквально разорвал напополам дорогу, ведущую к селу Краснознаменка в Кемеровской области — Кузбассе. Как рассказал глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин, паводок уничтожил дорожное полотно прямо на въезде в населенный пункт, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, местные жители сразу забили тревогу. По словам очевидцев, без нормальной проезжей части село рисковало остаться полностью отрезанным от соседних территорий. Первый сигнал о происшествии поступил на пульт администрации в среду, 8 апреля. В образовавшейся глубокой промоине, по оценке специалистов, легковой автомобиль не то что не смог бы проехать — он застрял бы намертво.

По информации издания, реагируя на угрозу, дорожные службы действовали оперативно. Сначала яму засыпали крупным щебнем, который служит дренажной подушкой и не дает воде снова размыть основание. Поверх этого слоя аккуратно уложили мелкую фракцию — чтобы проезжающие машины не трясло и покрытие быстрее уплотнилось. Въезд в село Краснознаменка полностью восстановлен.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса попросил родителей следить за детьми во время ледохода.