«Ни мобильное, ни веб?»: почему мобильное приложение Сбербанка перестало работать у тысяч пользователей по всей России?

В понедельник, 17 ноября, на сервисе «Сбой.рф» по причине сбоя в работе мобильного приложения Сбербанка было зарегистрировано 1179 жалоб, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, жалобы активнее всего поступали от жителей Москвы, Новосибирской и Челябинской областей. Данные были собраны за последние шесть часов. Пользователи активно обсуждают сбой на странице Сбера в соцсети «ВКонтакте».

«Почему не работают приложения Сбер, ни мобильное, ни веб?» — поинтересовался один из пользователей.

По информации издания, пользователи делали скриншоты с экранов своих гаджетов. Один из пользователей сообщил, что при попытке открытия приложения у него появляется информация о недоступности таких действий.

В администрации банка на обращения пользователей отреагировали. Россиянам рассказали, что будут разбираться в сложившейся ситуации. В компании отметили, что оплата картой покупок по-прежнему доступна. Позже появилось сообщение о том, что краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка устранены. В настоящее время все сервисы банка работают в штатном режиме. Клиентам в компании принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что в российских городах произошел массовый сбой мобильного интернета.