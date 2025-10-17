«Ни одного предположения»: спасатели не могут установить причину пожара в частном секторе Кемерово

В Кемерово произошел пожар, причину которую не могут определить сотрудники МЧС, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел на территории частного сектора. В пресс-службе министерства корреспонденту Сибдепо рассказали, что по прибытии на место происшествия спасатели стали свидетелями такой картины: в жилом доме горела крыша, огонь перебросился на надворные постройки.

По данным ведомства, в ликвидации огня приняли участие спасатели, в распоряжение которых предоставили три единицы техники. Открытое горение было полностью устранено за 17 минут. Специалисты намеревались установить предварительную причину пожара. Однако на данный момент нет ни одного предположения, что могло спровоцировать возгорание.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 40 кв. м. Баня сгорела полностью. В жилом доме сгорела деревянная крыша. Без кровли также осталось здание сарая. Никто из людей не пострадал. Ведется расследование, цель которого — установить причину пожара. Пожар произошел ночью.

