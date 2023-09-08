«НИ»: Рекордный урожай зерна фермеры не могут убирать из-за дорогого топлива

Фермеры отмечают, что в нынешнем году зафиксирован практически рекордное количество урожая, но есть проблема – как его собирать, если у компаний нет денег покупать топливо по таким завышенным ценам, как есть сейчас, сообщает newizv.ru .

Крупные агрохолдинги не испытывают сложностей с приобретением топлива. Например, в компании «Степь» рассказали, что ГСМ есть в необходимом количестве, чтобы можно было собрать урожай.

Небольшие компании испытывают большие сложности, которые могут привести к тому, что урожай просто пропадет. Бизнесмен Василий Лопатин имеет небольшое фермерское хозяйство, которое расположено в Изобильном Ставропольского края. Он отметил, что дефицита топлива в регионе нет. Другой вопрос – его цена.

В начале сезона стоимость топлива составляла 50 рублей за литр, а теперь 75. Есть и дополнительные расходы: дорожают семена и удобрения, услуги транспорта для сбора урожая.

«Да, будем сокращать применение удобрений, как-то меньше проводить производственных операций, чтобы меньше тратить солярку. Технику прекратим покупать новую. Технику-то надо обновлять, а средств, конечно, к этому не будет. Меньше техники будем покупать, соответственно, производство будет уменьшаться, урожаи будут падать, рабочие не будут загружены на производстве. Всё это по цепочке пойдёт. Скажется на всей экономике страны», - рассказал Василий Лопатин

Работать на данном периоде времени получается из-за того, что остались определенные запасы. Начальник аналитического отдела РИКОМ ТРАСТ Олег Абелев пояснил, что топливо есть в достатке. Цена на него растет из-за того, что возникают сложности с транспортировкой к заправкам.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что не первый год в стране зафиксирован большой урожай. Правительство приняло решение транспортировать зерно в страны Африки, которые особенно в этом нуждаются.