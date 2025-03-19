«Ничего не грузится»: красноярцы рассказали о масштабном сбое во «ВКонтакте»

Один из горожан прислал скрин, сделанный на его гаджете. При открытии «ВКонтакте» на странице появляется надпись об ошибке и рекомендация зайти в соцсеть позже. По словам красноярца, перезагрузка не помогает. С подобными жалобами в редакцию обращались и другие пользователи, проживающие в регионе. С проблемой местные жители столкнулись в среду, 19 марта.

«Вместо моей страницы выдает ошибку. Ничего не грузится — ни диалоги, ни музыка с видео, ни новостная лента», — рассказал корреспонденту «ПМ» пользователь соцсети.

По данным портала «Сбой.рф», по состоянию на 19 марта проблема с входом на персональную страницу соцсети актуальна для жителей многих регионов. Количество поступивших жалоб достигла более 18 тыс. Проблема стала актуальной примерно с двух часов ночи. За последние сутки жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и 18 регионов РФ. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — 19%. Для сравнения: из Красноярского Края — 6%.

На портале размещена информация, как поступать в случае сбоев. В первую очередь рекомендовано обратиться к официальным представителям «ВКонтакте». Причинами нестабильной работы могут быть аварии или технические неисправности.

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Telegram в России.