Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Telegram в России

Российские пользователи популярного мессенджера Telegram поздно вечером в среду, 12 марта, пожаловались в пабликах на крупный сбой в работе данного сервиса.

По их словам, не происходит загрузка ни сайта, ни приложения. Кроме того, возникают трудности с загрузкой медиафайлов, а также с отправкой и получением личных сообщений.

По информации, предоставленной сервисом Downdetector, наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Республике Татарстан, а также в Нижегородской, Самарской и Тверской областях.

Ранее сообщалось, что пользователи самого распространенного мессенджера WhatsApp обеспокоены новостями о предстоящем прекращении работы приложения после очередного обновления. С чем это связано и кого коснется, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.