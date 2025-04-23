«Ничего не получится»: королева эпизода Стаханова оценила идею ремейка фильма «Девчата»

По данным издания, зрители не всегда одобряют ремейки известных фильмов советского периода. Публика с интересом следит за выходом картины, но преимущественно оставляет негативные отзывы о ней. Самый распространенный комментарий — несоответствие качества новых и классических картин.

Актриса Галина Стаханова высказала мнение, что повторить успех работы «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина невозможно по ряду причин. Первая — отсутствие прежнего звездного состава и современного режиссера, который смог бы распределить роли между достойными и подходящими артистами.

«Как переснимают старое кино, мы уже знаем. Что получится, можно себе вообразить», — отметила актриса.

Звезда фильма «Елки» Галина Стаханова призналась, что обязательно посетила бы премьеру ремейка «Девчата» в случае выхода современной версии фильма. Однако актриса уверена, что не смогла бы досмотреть до конца. Она предполагает, что картина ей бы не понравилась.

«Девчата» красиво и талантливо сделаны. Мне кажется, у тех, кто попытается переснять фильм, ничего не получится», — высказала мнение собеседница «Абзаца».

Психолог Артур Вафин рассказал, что чаще всего режиссеры ремейков пытаются вызвать ностальгические воспоминания у людей старшего поколения. Перед премьерой зрители уже настроены на определенное настроение. Именно по этой причине чаще всего люди остаются разочарованы. Их ожидания не совпадают с реальностью.

Ранее сообщалось, что российскую версию сериала «Богатые тоже плачут» могут снять в Мексике.