«Ничего невозможного нет»: В Кисловодске скептически отнеслись к идее главы администрации

Евгений Моисеев напомнил, что раньше из Кисловодска можно было улететь в другие города России, как соседние, так и в дальние регионы. Глава администрации написал, что можно вернуться к работе в данном направлении. Он отметил важность мнения горожан и попросил оставлять комментарии.

«Итак, возобновляем работу городского аэропорта? Возвращаемся к такому расписанию? Кстати, ничего невозможного нет в этой жизни», - написал глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев

В 1982 году из Кисловодска можно было добраться в Минводы и Пятигорск, а также в Баку, Волгоград, Краснодар и Ставрополь.

Нашлись те граждане, которые положительно отнеслись к подобному предложению. Однако, многие обратили внимание, что есть ряд других более актуальных вопросов. Например, после восьми вечера достаточно сложно уехать в разные районы города на автобусе. Необходимо для начала решить данную проблему. Не лишним будет запустить скоростные электрички в Минводы (город, который граничит с Кисловодском).

«Наладить хотя бы подобие аэроэкспресса до аэропорта Минвод. Удивительно и печально, что нет регулярного общественного транспорта из аэропорта в города КМВ», — написал один из пользователей.

В настоящее время аэропорт функционирует для полетов парапланов и дельтапланов. Он находится на окраине города. Жители пользуются услугами аэропорта, который расположен в Минеральных Водах.

Периодически в Кисловодске сообщают о минировании различных зданий. На данный момент все заявления оказывались ложными.