«Никаких денежных средств»: в приюте рассказали, чем можно помочь животным

Приют для бездомных животных «Кот и пес», расположенный в Ижевске, объявил о старте сбора помощи, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, в приюте проживает большое количество животных, у которых наблюдаются проблемы с пищеварением. Многие из них скитались по улицам, что отразилось на здоровье. Сотрудники просят неравнодушных жителей приобрести для питомцев корм.

По данным издания, для нужд приюта также требуются чистые одеяла, полотенца, постельное белье, пледы, одноразовые пеленки, резиновые перчатки, моющие средства. Для спасения некоторых питомцев сотрудники просят приобрести медикаменты.

По информации издания, помощь приюту особенно понадобится в начале холодов. В этот период сотрудники находят много животных, выброшенных на улицу. Они нуждаются в еде и внимании.

«Никаких денежных средств мы не собираем, только продукты и вещи», — поделился с Udm-info администратор группы МДПС в соцсети «ВКонтакте» Евгений.

Ранее сообщалось, что около 30 кошек и котят нашли в странном сарае.