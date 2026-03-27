Никаких новых ограничений с 1 апреля: эксперт РАНХиГС разъяснил изменения при денежных переводах

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС А. Л. Кудряшов разъяснил изменения при переводах с 1 апреля: для большинства пользователей никаких новых ограничений не вводится, сообщил tagilcity.ru.

«С 1 апреля меняется не общий порядок переводов между гражданами, а порядок оформления платежных документов для перечислений в бюджетную систему», — отметил эксперт Кудряшов.

По утверждению специалиста, под действие нововведений в первую очередь попадут предприниматели и лица, самостоятельно осуществляющие денежные переводы.

«Прямой эффект нововведения почувствуют компании, индивидуальные предприниматели, бухгалтерские службы и те, кто сам заполняет реквизиты для налогов, сборов и штрафов», — рассказал эксперт.

Эксперт уточнил, что для основной массы пользователей дополнительные ограничения не предусмотрены. Денежные переводы между собственными счетами, а также отправка средств родственникам и знакомым сохранятся в неизменном виде.

«Ошибкой было бы связывать это нововведение с усилением контроля именно за всеми физлицами», — пояснил специалист.

Как подчеркивает эксперт, для рядового пользователя наступление апреля само по себе не влечет за собой введения нового порядка. Он также обращает внимание, что не следует воспринимать эти изменения как ужесточение требований.

Ранее сообщалось, что изменения в платежной системе не коснутся переводов между гражданами.