«Переводы между физлицами не тронут»: экономист развеял панику о блокировке карт с 1 апреля

С 1 апреля российская платежная система меняется, и в соцсетях уже нагнетают, но профессор РАНХиГС Николай Головецкий спешит успокоить: эти слухи — не более чем паника. Об этом сообщает REGIONG .

Эксперт прямо заявил: переводы между физлицами остаются в неприкосновенности. Никаких блокировок и лишних бюрократических препон для тех, кто переводит деньги родным или друзьям, не будет. Изменения, вступающие в силу 1 апреля, адресованы исключительно платежам в бюджетную систему. Это налоги, штрафы, жилищно-коммунальные услуги и другие обязательные выплаты.

Что же конкретно меняется? Головецкий объяснил: теперь при оплате через банк или по бумажному поручению нужно указывать ФИО полностью и подробно прописывать назначение платежа. Для предпринимателей требования строже: потребуются ИИН, вид практики и правовой статус. В платежках появится новый реквизит — «фактический плательщик». Игнорирование этих правил грозит задержкой зачисления или возвратом платежа, а бухгалтерам придется обновить шаблоны в программном обеспечении.

По словам экономиста, нововведения носят технический характер, но их цель — привести национальную платежную систему к международным стандартам. Для обычных граждан все останется по-прежнему, если только они не оплачивают услуги по договору или не переводят деньги в бюджет. А слухи о тотальной блокировке переводов между счетами физлиц — просто страшилка, не имеющая под собой оснований. Так что 1 апреля смело переводите деньги кому угодно, но, заполняя квитанцию за квартиру, будьте внимательнее.

