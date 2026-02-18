Никакого «доктора Гугла»: три правила для тех, кто слишком часто проверяет здоровье

Забота о здоровье — дело благородное, но, как предупреждают врачи Красногорской больницы, у нее есть обратная сторона. В официальном телеграм-канале медучреждения медики обратились к тем, кто слишком увлекается самодиагностикой с помощью интернета, сообщил REGIONS.

Профилактика и диспансеризация, безусловно, важны, но поиск несуществующих болезней в Сети может навредить не меньше, чем их игнорирование, отметили эксперты.

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых принципов. Первый и главный — исключить «доктора Гугла» из своей жизни.

«Постоянно „гуглить“ симптомы — это не забота о здоровье, а способ подпитывать тревогу. Ведь алгоритмы всегда покажут самое страшное. Спросите себя честно, станет ли легче, если вы прочитаете про редкий диагноз. Скорее наоборот», — предупреждают медики.

Второй шаг — научиться отличать реальные симптомы от мнимых. Третье правило: не превращать заботу о себе в тотальный аудит. Не нужно ежечасно мерить давление или рассматривать родинки под увеличительным стеклом. Достаточно проходить диспансеризацию раз в год.

«Ваше тело не обязано быть идеальным, иногда то тут, то там может колоть, тянуть, урчать — и это норма. Если симптом не мешает жить, дайте ему два-три дня», — объясняют врачи.

Если тревожные мысли о несуществующих болезнях возвращаются и мешают жить, врачи советуют проверенный способ — переключение. Движение, музыка, уборка или даже простой звонок другу помогут разорвать порочный круг и вернуть душевное равновесие.

«И главное — помните, что абсолютных гарантий нет. Можно контролировать все, что вас окружает, но иногда лучшая забота о здоровье — просто жить, а не искать болезни», — призывают специалисты.

