Никакого патриархата и любовь на всю жизнь: бобры начали строить роддом в Балашихе

В пресс-службе нацпарка «Лосиный остров» проинформировали, что в Подмосковье у боров начинается брачный период, сообщил REGIONS.

По информации экспертов, наряду с лисами и белками бобры одними из первых вступают в брачный период. В семье бобров лидирующую позицию занимает самка. Живут звери группами — пара взрослых бобров, детеныши и подростки предыдущих пометов. По словам экспертов заповедника, бобры выбирают себе пару один раз и на всю жизнь.

«Самцы в брачный период особенно активны, сильны и выносливы, борясь за право обладания самкой. Бобры очень активно метят территорию, оставляя на снегу буровато-коричневые метки бобровой струи. Этим средством пользуются как самцы, так и самки. Спаривание чаще всего происходит в воде», — рассказали в нацпарке.

По информации экспертов, беременность протекает около ста дней. Бобры призывают самок определиться с выбором, чтобы пара успела подготовиться к появлению потомства. Животным важно успеть к весне — в этот время года можно легко найти разнообразную пищу для малышей. Причем подготовка начинается еще во время зимы: на водоемах еще стоит лед, а звери уже подготавливают «родильные палаты» в хатках.

