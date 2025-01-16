«Никакой реакции от местных властей»: ростовчанка обеспокоена рекламой наркотических сайтов

Ирина рассказала, что обратила внимание на подобные объявления в конце 2024 года. По ее словам, на фасадах различных зданий краской нанесены контакты и данные порталов, на которых можно приобрести запрещенные вещества. Читательница RostovGazeta возмущена не только тем, что подобные надписи наносят на стенах города.

«Никакой реакции от местных властей за это время не последовало», — отметила собеседница RostovGazeta.

По словам Ирины, одно из таких объявлений размещено недалеко от здания районной администрации. Женщина возмущена, что никто не закрашивает надписи. Она сделала фото одной из таких стен. Ростовчанка рассказала, как недавно шла с сыном в поликлинику. Непонятные надписи привлекли внимание подростка. Читательница поделилась опасениями, что открытая реклама запрещенных препаратов приведет к их массовому распространению среди населения, в частности, молодого поколения.

«А этих надписей очень много», — подчеркнула Ирина.

В администрации Первомайского района Ростова согласились прокомментировать ситуацию только после получения официального запроса от редакции. Запрос направлен.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали жителя Кировской области, подозреваемого в сбыте наркотиков.