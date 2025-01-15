В Подмосковье задержали жителя Кировской области, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области задержали 29-летнего жителя Кировской области, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, на лесной дороге вблизи Егорьевска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что инспекторы ДПС остановили иномарку задержанного для проверки документов и заметили, что тот выкинул в окно телефон и пакет с наркотиками, который он забрал в лесу для дальнейшего сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли почти килограмм наркотиков в машине двоих москвичей в Дмитрове.