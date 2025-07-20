Николя платит за всех французов: раскрыто значение нового мема

Во французских социальных сетях появился мем «C’est Nicolas qui paie». Корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов пояснил , с чем связан интернет-феномен.

По информации издания, при переводе на русский язык мем звучит следующим образом: «Это Николя платит». Лозунг сопровождает новости о налогах и повышении пособий, о социальных расходах и ущербе. Корреспондент напомнил, что в книжках Рене Госинни и Жан-Жака Семпе был герой Николя. Школьник беззаботно жил во Франции, Он с детства впитывал информацию, что его страна — социальное государство, которое основано на идее солидарности через перераспределение.

По данным издания, система солидарности основана на взаимопомощи граждан. Так, богатые помогают бедным. Люди преклонного возраста вправе рассчитывать на поддержку от молодых. Герой мема — это тот самый школьник Николя, который вырос. Теперь он стал частью взрослого общества, где гражданин обязан работать и платить налоги. Взрослый Николя не понимает, почему идеализированная в детстве система теперь не работает.

По данным издания, герой мема недоумевает, почему невозможно своевременно попасть на запись к врачу, а пенсионный возраст постоянно отодвигается. Во всех отраслях происходят реформы, но взрослый Николя не видит положительной тенденции.

«Карикатурный образ Nicolas qui paie, иронизирующий над несправедливостью социальной модели, оказывается точным знаком растущего социального недовольства молодого и трудоспособного населения Франции», — отметил журналист.

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