В Госдуме объяснили, накажут ли россиян за запрещенные мемы и просмотр Дудя

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с Life.ru пояснил , как на практике будут применяться новые поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов.

Парламентарий сделал ключевое уточнение: наказание коснется только целенаправленного доступа к контенту из официального списка Минюста через даркнет или с использованием инструментов обхода блокировок.

По словам депутата, просмотр интервью с признанными иноагентами или создание мемов с их участием не подпадают под действие закона. Например, просмотр интервью Юрия Дудя* не обернется штрафом.

Использование VPN-сервисов также допустимо, но их реклама теперь будет наказываться штрафами. Случайный переход на запрещенный материал без умысла его найти также не считается нарушением. Особое внимание уделяется передаче сим-карт — новые правила разрешают это делать только близким родственникам.

Эксперты отмечают, что закон направлен против систематического распространения экстремистского контента, а не против рядовых пользователей. Некоторые граждане задавались вопросами, будут ли проверять их телефоны: на этот вопрос Боярский также отвечал ранее.

Напомним, что поправки в проект раскритиковал Ярослав Нилов. Он назвал главную проблему нововведений.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом