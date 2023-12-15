«Никто не смог помочь»: Под Владивостоком на глазах горожан горел автомобиль

Клуб дыма, который распространялся высоко ввысь, горящий капот автомобиля, сильное пламя и вылетевшие окна - такую картину сегодня, 15 декабря, наблюдали на одной из дорог в пригороде Владивостока местные жители. Пользователи социальных сетей уверены, что машину можно было спасти, сообщает zr.media .

Очевидец снял на видео пожар и отметил, что пожар было бы реально потушить, если бы хотя бы у одного водителя в салоне находился огнетушитель. Автор видео отмечает, что в машине, на которой он сейчас передвигается, огнетушителя тоже нет. Комментируя инцидент, говорит, что совершенно никто не остановился. Приехали только сотрудник ДПС.

Пользователи социальных сетей активно обсуждали проблему. Один мужчина рассказал, как стал свидетелем пожара в авто. В итоге молодая девушка погибла. Это стало мотивацией для приобретения огнетушителя.

«Если бы у пострадавшего был огнетушитель, он мог бы и сам потушить автомобиль, как только она загорелась. Печально, что столько машин проехали мимо и никто не смог помочь. Хотя по большому счету, огнетушитель должен быть в салоне у каждого», — считают приморцы.

Причины пожара на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Раменском городском округе одновременно столкнулось 12 автомобилей. Только одного участника дорожного движения доставили в больницу. Остальным понадобилась помощь психолога.