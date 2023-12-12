Десять автомобилей столкнулись в Раменском: спасатели ликвидировали последствия массового ДТП

Работники 343-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» приняли участие в ликвидации последствий массового ДТП в Раменском городском округе.

Накануне там столкнулись десять автомобилей, следовавших в попутном направлении. Авария случилась на 186 километре Центральной кольцевой автодороги. Как рассказал начальник части Евгений Илюхин, причиной дорожно-транспортного происшествия стали сильный снегопад и плохая видимость.

Спасатели деблокировали из салона одного из автомобилей 54-летнюю женщину, зафиксировали ее на жестких носилках и перенесли в машину скорой помощи.

«С подозрением на черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и перелом пояснично-грудного отдела позвоночника пациентка была госпитализирована в Подольскую центральную районную больницу», — сообщил Илюхин.

Остальным участникам ДТП на месте была оказана психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения грузовика и легковушки на трассе под Рузой.