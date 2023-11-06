Спикер отметил, что обе стороны конфликта на Ближнем Востоке нарушают международные законы гуманитарного права. Мирное население должно находиться в безопасности, но конфликтующие страны не придерживаются данного правила.

Спикер признал, что конфликт лишь усугубляется и разрастается. В первую очередь страдают невинные люди - гражданские. С одной стороны, Израиль наносит удары по сектору Газа. Разрушены больницы, жилые дома, объекты ООН, лагеря беженцев, мечети и церкви. С другой стороны, ХАМАС взял в заложники мирных жителей Израиля и продолжает их насильно удерживать. Аналогично поступают и другие военизированные группы. ХАМАС также не прекращает наносить удары по Израилю.

«Никто не в безопасности», - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш отметил, что жертвами израильско-палестинского конфликта стали многие журналисты и представители ООН, которые оказывают гуманитарную помощь мирным жителям. За всю историю существования ООН таких показателей не было ни в одном из вооруженных конфликтов.

«Согласно сообщениям, за четыре недели было убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта, по крайней мере, за три десятилетия. Было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории организации», - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН выразил благодарность всем, кто продолжает работать в зоне конфликта, несмотря на опасность. Спикер также призвал обе стороны согласиться на перемирие, хотя бы временное. Гуманитарная катастрофа, которая с каждым часом усиливается в секторе Газа, требует экстренного решения.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно - деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра - в материале «Подмосковье сегодня».