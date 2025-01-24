Нижегородец рассказал о правилах посещения буддийского храма в центре Калмыкии

Корреспондент NewsNN рассказал, что туристы перед входом в храм должны пройти вокруг него и прокрутить все установленные возле здания молебные барабаны. После входа туристы разуваются. Одежда должна прикрывать руки и ноги наполовину. Фотосъемка на территории храма запрещена. Посещение — бесплатное.

По данным журналиста, храм состоит из семи уровней. Главный молельный зал с девятиметровой статуей Будды находится на втором уровне. Интерьер помещения, по мнению корреспондента, не соответствует величию статуи. Так, в здании деревянные стены и старые ковры. Статуя Будды покрыта сусальным золотом и обрамленная бриллиантами. Внутри нее размещены ценные предметы, как материальные так и духовные. Например, земля.

«Если вы когда-нибудь окажетесь в Элисте, обязательно посетить этот храм. Это не просто красивое архитектурное сооружение, а живой символ духовного возрождения буддизма в России», — рекомендует корреспондент NewsNN.

Корреспондент рассказал, что вокруг территории храма растут хвойные деревья. Она ограждена забором. Вдоль ограды расставлены молитвенные флаги красного, желтого и синего цвета. Возле главного входа туристы видят каскадный фонтан и фреску с буддийским божеством.

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