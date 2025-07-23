Нижегородка поделилась опытом посещения огуречной столицы

Анна рассказала, что она могла позволить выделить для посещения города один день. По словам нижегородки, в Суздале много красивых храмов и домов. В населенном пункте расположены такие достопримечательности, как Кремлевская площадь, дом Бальзаминова, Святые ворота и Антипьевская церковь. Берег реки благоустроен для купания.

По информации издания, визитная карточка Суздаля — огурцы. Анна рассказала, что на Торговой площади или на Кремлевской расположено большое количество ларьков с местными продуктами. В ассортименте — варенье, настойки, мороженое, лимонады и медовуха. В каждом из перечисленных товаров содержатся огурцы. В ларьках также можно найти сувениры для родных — расписную посуду, одежду и текстиль в старорусском стиле.

Анна рассказала, что за один день прогулки в городе потратила более 3 тыс. руб. Кроме проезда, были учтены расходы на посещение местного кафе (более 1 тыс. руб.) и приобретение сувениров (600 руб.).

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